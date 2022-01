Misschien eind deze maand versoepelingen: ‘Niet te veel en niet te snel’

Als de boostercampagne is afgerond en de virusverspreiding afneemt, zien deskundigen ruimte voor versoepelingen van coronamaatregelen. Dat is volgens het Outbreak Management Team (OMT) misschien eind deze maand het geval. "Maar niet te snel en niet te veel in een keer", zegt Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziekenbestrijding van GGD Hart voor Brabant.

We zitten nu in een onzekere fase, menen deskundigen: het aantal coronabesmettingen stijgt weer fors. Het aantal ziekenhuisopnames daalt, maar neemt naar verwachting over twee weken weer toe.

De boostercampagne is nu echt op stoom gekomen en de omikronvariant wordt steeds dominanter. Maar hoe goed deze vaccinaties precies helpen tegen omikron, is nog niet helemaal helder. Goed nieuws is dat deze coronaversie milder lijkt dan andere mutaties.

Slag om de arm

"Een slag om de arm houden lijkt me erg verstandig", zegt Van de Sande. "Zeker nu het aantal besmettingen weer fors stijgt." Na een wekenlange daling nam het aantal Brabanders met een positieve coronatest afgelopen week met 40 procent toe. In heel Nederland is er een stijging van 35 procent.

"Nu komt het erop aan: hoe goed werken de vaccins tegen de omikronvariant? Maar ook: hoeveel mensen laten zich vaccineren? En hoeveel helpt het tegen ziekenhuisopnames? Dit gaan we de komende tijd zien."

Engeland

Ook volgens Marino van Zelst, die infectieziekten-modellen maakt aan de Wageningen Universiteit, zijn er veel factoren die een eenduidige voorspelling lastig maken. Hij wijst naar Engeland. Daar zorgde omikron als eerste Europese land voor een enorme besmettingsgolf. Lange tijd was dat effect in de ziekenhuizen niet groot. "Maar daar vliegt het nu ook uit de bocht. Bovendien raakt ook veel medewerkers besmet, die daardoor dus niet kunnen werken", zegt Van Zelst.

Hij wijst er wel op dat de voorspellingen van het OMT die maandagnacht zijn gepubliceerd, gunstiger zijn dan een paar weken geleden. Zo gaat het OMT uit van meerdere scenario's:

Positief: 400 tot 2400 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie tussen de 100 en 620 op de intensive care (ic).

Of negatiever: 1000 tot 6000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 250 tot 1550 bedden op de ic.

Niet te snel versoepelen

Over één ding zijn experts het eens: naast het heropenen van de scholen volgende week, zijn verdere versoepelingen voorlopig niet verstandig.

En áls het kabinet eind deze maand besluit maatregelen terug te draaien, heeft Van de Sande één advies: "Niet te veel en niet te snel. Je wilt versoepelingen niet snel terugdraaien als het tóch weer de verkeerde kant op gaat."

