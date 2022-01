Na wekenlange daling van coronacijfers nu 40 procent meer besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is de afgelopen zeven dagen ondanks de lockdown met 40 procent gestegen. 16.463 Brabanders testten positief op het virus. Vorige week waren dat er nog 11.753. Daarvoor was er sprake van een wekenlange daling. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Daarmee lopen de besmettingen in onze provincie iets sneller op dan in de rest van het land. In heel Nederland kregen 113.554 mensen een positief testresultaat. Dat is 35 procent meer dan de week ervoor.

De ommezwaai van daling naar stijging was voorzien door het RIVM. Dat heeft te maken met de vlugge verspreiding van de besmettelijkere omikronvariant. Die is nu dominant in Nederland. Ook de komende weken worden stijgende besmettingscijfers verwacht. Hoe groot deze golf wordt, is onduidelijk.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, zijn er 'grote onzekerheidsmarges' in de voorspellingen. Zo is nog niet duidelijk hoe besmettelijk de omikronvariant precies is, wat het effect is van de boostervaccinatiecampagne en hoe goed mensen zich aan de regels en adviezen houden.

31 procent test positief

Maar liefst 31 procent van de mensen die zich lieten testen, bleek vorige week besmet met corona. Dat percentage is nog niet eerder zo hoog geweest. Dit komt mede doordat veel mensen zich na een positieve zelftest melden in de GGD-teststraten. Bijna 89 procent van de mensen met een positieve zelftest, kreeg dezelfde uitslag na een GGD-swab.

Onder kinderen tot en met 12 jaar en ouderen boven de 80 daalde het aantal coronabesmettingen. In de andere leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen en het sterkst in de groep 18 tot en met 29 jaar.

Daling in ziekenhuizen

Hoewel het aantal coronabesmettingen weer oploopt, daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog steeds. Er liggen nu 234 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, dat waren er een week geleden nog 295. Op de intensive care nam de bedbezetting van 73 af naar 64. De ziekenhuisbezetting daalt sinds begin december, door de stevige coronamaatregelen. Ook in de rest van Nederland daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Het OMT denkt dat het aantal ziekenhuisopnames over twee weken weer zal stijgen, hoewel de omikronvariant minder ziekmakend is dan vorige virusmutaties. Dat relatief minder mensen ernstig ziek worden, weegt dan niet meer op tegen stijging van het aantal besmettingen.