Coronanieuws: Een op drie volwassenen geboosterd, 3269 besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is de afgelopen zeven dagen gestegen na een wekenlange daling. 16.463 Brabanders testten positief op het virus. Vorige week waren dat er nog 11.753. Dit is een stijging van 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Daarmee lopen de besmettingen in onze provincie iets sneller op dan in de rest van het land. In heel Nederland kregen 113.554 mensen een positief testresultaat. Dat is 35 procent meer dan de week ervoor.

