Vrachtwagen uitgebrand langs A50 bij Schaijk, chauffeur gewond

Langs de snelweg A50 bij Schaijk is dinsdagmorgen een vrachtwagen uitgebrand. De chauffeur raakte gewond. De vrachtwagen staat op parkeerplaats Ganzenven. De afslag naar deze parkeerplaats en het tankstation dat er naast ligt, is voorlopig afgesloten, zo meldt Rijkswaterstaat.

Het vuur begon rond tien over acht door nog onbekende oorzaak in de cabine van de vrachtwagen. Direct werden ambulance, traumahelikopter, politie en brandweer ingeschakeld. Er meldden zich zeker twee ambulances en vier brandweerwagens. De brand was tegen halftien meester. De politie is gebleven voor onderzoek. De bestuurder is met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht.

De brand heeft geen gevolgen voor het tankstation dat naast de parkeerplaats ligt. Ook van de rook heeft het verkeer op de A50 geen last, zo meldt de brandweer.