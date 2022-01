Vrachtwagen uitgebrand langs A50 bij Schaijk, chauffeur overleden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vrachtwagen uitgebrand langs A50 bij Schaijk

Langs de snelweg A50 bij Schaijk is dinsdagmorgen een vrachtwagen uitgebrand. De chauffeur van de vrachtwagen is overleden, zo liet de politie weten. De bestuurder is nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

Het vuur begon rond tien over acht door nog onbekende oorzaak in de cabine van de vrachtwagen. Direct werden ambulance, traumahelikopter, politie en brandweer ingeschakeld. De brand was tegen halftien meester. De vrachtwagen staat op parkeerplaats Ganzenven. De afslag naar deze parkeerplaats en het tankstation dat er naast ligt, is tot halfeen afgesloten geweest, meldde Rijkswaterstaat. De politie is lange tijd gebleven voor onderzoek. De vrachtwagen vervoerde geen gevaarlijke stoffen, er lag wel bouwmateriaal in de trailer.

De vrachtwagen die door de brand is getroffen (foto: René van Hoof).

Parkeerplaats Ganzenven bij Schaijk is al uren afgesloten (foto: René van Hoof).

Volgens de brandweer heeft het verkeer op de A50 geen last gehad van de rook. Ook heeft het tankstation, dat naast de parkeerplaats ligt, geen gevaar gelopen. Wel kon er lange tijd niet worden getankt. Dat was pas weer mogelijk vanaf half een. De verzorgingsplaats blijft waarschijnlijk nog tot het eind van de middag afgesloten vanwege opruim- en herstelwerkzaamheden.

Ondanks de inzet van enkele brandweerwagens was de vrachtwagen niet te redden (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

Ambulance, politie en brandweer waren paraat (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).