Marcel helpt brandende chauffeur bij tankstation, maar het mag niet baten

Marcel schoot te hulp bij het Schaijk.

Voor Marcel Thunnissen (50) uit Doetinchem kreeg een bezoek aan een tankstation aan de A50 bij Schaijk een nare wending. Nadat hij op de parkeerplaats een kopje koffie ging drinken, kwam er een brandende man uit een brandende vrachtwagen. "Ik sta nog steeds een beetje te trillen op mijn benen", blikt Marcel enkele uren later terug. Dinsdagmiddag blijkt dat de vrachtwagenchauffeur is overleden aan zijn verwondingen.

Marvin Hop Geschreven door

Marcel is vertegenwoordiger en had een afspraak in Turnhout. "Ik was wat vroeg dus had bij het tankstation koffie gehaald en zat in de auto op de parkeerplaats rustig even mijn mail te checken", zegt hij tegen Omroep Brabant. Ineens zag hij rook uit de cabine van een vrachtwagen komen. "Ik zat er een beetje naar te kijken, maar het werd alleen maar meer." Hij opende het portier van zijn auto open en bleef naar de vrachtwagen kijken. "Toen zag ik ook licht uit de cabine komen en daarna ging de cabinedeur open."

"Ik riep om mij heen: 'Haal een deken, haal een deken!'"

Volgens Marcel sprong er een man naar buiten die helemaal gehuld was in vlammen. "Ik ben er naartoe gesprint en ik heb mijn jas uitgetrokken. Ik schreeuwde: 'Ga liggen!'" De vertegenwoordiger probeerde de vlammen te doven. Inmiddels kwamen er meer mensen naar de vrachtwagen gerend. "Ik riep om mij heen: 'Haal een deken, haal een deken!'" Marcel probeerde de vlammen verder te doven. "Ik had mijn jas al om hem heen geslagen en zijn voeten stonden nog in brand. Ik heb mijn overhemd uitgetrokken en die op zijn voeten gelegd." Het lukte uiteindelijk om met een klein groepje het vuur te doven. Intussen waren de hulpdiensten al gebeld. "Ik ben bij hem gaan zitten. Hij wilde steeds opstaan, dus ik zei ook tegen hem: 'Blijf rustig liggen.'" De man had eerst zijn ogen nog dicht, later opende hij die. Hulpdiensten kwamen massaal naar de parkeerplaats toe. Er kwamen zeker twee ambulances en vier brandweerwagens. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De bestuurder is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Marcel heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Hoe de brand in de vrachtwagen is ontstaan, is nog niet bekend.

"Als ik er niet was geweest, dan had iemand anders dit wel gedaan."

De afspraak in Turnhout heeft hij afgezegd. "Ik ben weer teruggereden naar Doetinchem. Het gaat goed met mij, maar ik sta nog wel wat trillerig op mijn benen." Hij gaat nog wel naar de huisarts omdat hij rook heeft ingeademd. Zelf kijkt Marcel met gemengde gevoelens terug op de ochtend. "Ik was bij toeval daar. Als ik er niet was geweest, dan had iemand anders dit wel gedaan." Dinsdagmiddag kwam het bericht dat de man is overleden. Dit zijn beelden van de brand vanochtend: