Kees en Jacobine rijden de Dakar Rally in een 40 jaar oude Citroën CX

Het gaat zo nu en dan met hangen en wurgen, maar Kees (58) en Jacobine (52) Kamps uit Langeweg hebben de grootste lol tijdens het rijden van de Dakar Rally. Het echtpaar doet dat niet in de snelste wagen, maar in oude Citroën CX uit 1981. "Het zou al knap zijn als we het einde halen."

‘We zijn hier puur voor het avontuur” , vertelt Jacobine. We zien al jaren die jongens door de woestijn rijden. Vorig jaar kwam daar ineens de Dakar Classic bij. We hadden deze auto toch nog staan dus dachten we: waarom ook niet?”

Het is een prachtig gezicht. Kees en Jacobine naast hun eigen Citroën CX. Als je de foto ziet zou je niet zeggen dat de wagen is gemaakt voor een Dakar Rally. Maar toch gaan ze de uitdaging aan.

Maar zelfs als er gesleuteld moet worden draagt Jacobine haar steentje bij. “Mijn vrouw is best handig", zegt Kees. "We sleutelen samen en ook het scheppen doen we altijd met z’n tweeën.”

De taakverdeling is ook duidelijk. Kees rijdt en Jacobine navigeert. “Alleen als het navigeren moeilijk wordt, ga ik rijden. Alles wat moeilijk is doet Kees.”

Waar de meeste echtparen dit waarschijnlijk nog geen dag volhouden zonder ruzie, gaat het bij Kees en Jacobine vlekkeloos. “Wij zijn zo gesmeerd team. Natuurlijk hebben we wel eens een woordenwisseling. Maar we hebben er bovenal zoveel lol in” , zegt Jacobine terwijl ze met een schuin oog naar haar man kijkt.

En zo staan ze ineens in Saoedi-Arabië. Voortvarend gaat het allemaal niet. De Citroën krijgt het nodige te verduren. “We hebben al met regelmaat vast gezeten”, vertelt Kees met een grote glimlach. “Daarnaast hebben we ook al lekke banden gehad en andere stukken. Gelukkig kwam de lokale politie ons eruit trekken.”

Kees en Jacobine doen mee voor het avontuur en de lol. Maar daarnaast zit er ook nog een serieus ander doel bij. “We halen geld op voor het Bright Future for Children. Dat is een scholenbouwproject in Senegal, het land waar de Dakar vroeger finishte. Een kwart van ons sponsorgeld gaat naar het goede doel”, vertelt Kees.

Jacobine vult aan. “Dankzij Bright Future for Children krijgen jongeren daar een degelijke opleiding tot bijvoorbeeld monteur of kapster. Ze komen dan beter in de maatschappij. Inmiddels hebben we 11.000 euro in totaal opgehaald. Het zou mooi zijn als we de 20.000 euro halen, dan gaat er 5000 naar Senegal.”

Maar voor het zover is willen het echtpaar het einde van de Dakar Rally halen. Dat is al moeilijk genoeg. “Eigenlijk is deze auto veel te laag voor een Dakar Rally. Het zou al knap zijn als we het einde halen.”

Wil je Kees en Jacobine sponsoren en bijdragen aan het goede doel? Meer informatie vind je hier.