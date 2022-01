Frietbakker Tien Koolen geëerd met eigen rotonde: 'Hij is vast supertrots'

De inmiddels verdwenen Frietkot van Tien Coolen

Een mooi eerbetoon aan Tien Koolen en zijn bekende frietkot in Velp. De nieuwe rotonde in het dorp, op de plek waar ooit het frietkok stond, is vernoemd naar de bekende frietbakker: Rotonde Tien Koolen. De zaak van de overleden frietbakker moest wijken voor het verkeersplein. "Het was zijn droomplek."

De gemeente Grave, waar Velp onder viel, heeft het besluit voor de eervolle titel genomen net voordat het opging in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. "Geweldig toch? Ik ben enorm blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen", reageert zijn zoon André direct enthousiast. Het frietzaakje van Tien Koolen was ruim zestig jaar een begrip in de regio. Het stond bij een kruising van de provinciale weg N324 tussen Oss en Grave. Generaties kinderen die een dagje naar de speeltuinen De Nachtegaal en Den Tol waren geweest, kwamen hier na afloop vaak genieten van een frietje van Koolen.

''Voor ons is het afgesloten, al blijft het pijn doen.''

Bijna drie jaar geleden werd besloten dat de frietzaak moest verdwijnen. De kruising in Velp moest plaatsmaken voor een nieuwe rotonde en er was geen plek meer voor de frietkot. Tien Koolen runde al die tijd de cafetaria, totdat hij ruim tien jaar geleden overleed. Zijn zoon André nam destijds het stokje over, samen met zijn zoon. Als eerbetoon aan zijn vader plaatste André een tuinstoel op het dak van de frietkot. "Zodat hij altijd mee kon kijken", vertelde hij destijds.

''Ik denk dat mijn vader ook supertrots is dat we dit voor elkaar hebben gekregen.''

Door de komst van de rotonde kwam er een einde aan een tijdperk. "Voor ons is het afgesloten, al blijft het pijn doen. We missen onze friettent enorm, net als de klanten." Toch is André ook enorm trots. "Nu de rotonde naar mijn vader vernoemd wordt, is het compleet", vertelt hij. Hij is blij dat er eindelijk waardering komt voor het werk van zijn vader. "En ik denk dat mijn vader ook supertrots is dat we dit voor elkaar hebben gekregen." Zijn frietkot werd overigens niet helemaal gesloopt. Het gebouwtje kreeg een tweede leven bij pretpark BillyBird Park Hemelrijk in Volkel.

Het voormalige kruispunt in Velp met de frietkot

Het stoeltje dat André op het dak had gezet, is eraf.

Het frietkotje van André Koolen werd druk bezocht door fietsers en wandelaars