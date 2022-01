Brabants succes in Dakar Rally: podiumplek voor Janus van Kasteren

Een podiumplek voor Janus van Kasteren in de derde etappe. De coureur uit Veldhoven kwam als derde over de finish achter Dmitry Sotnikov en Andrey Karginov. De laatste podiumplek voor een Brabander dateert uit 2019.

Vol blijdschap kwam Van Kasteren terug in het Bivak. Met twee gebalde vuisten stapte hij uit zijn truck en gaf hij een eerste reactie. "Ik zag op een gegeven moment een Kamaz rijden en toen wist ik dat het goed ging komen. Het was echt een super dag."

In de derde etappe lag Van Kasteren bijna de gehele rit op een vierde plek. Op weg naar de finish sloeg hij alsnog toe en haalde hij een tweede Kamaz in.

"Geloof mij maar voor een derde plek moet je echt gas geven", vertelde de coureur uit Veldhoven. "Eén Kamaz stond dan stil, maar die andere hebben we echt op snelheid gepakt. Dat is echt vet!"

In het klassement blijft Van Kasteren op een zesde plek staan. Uiteraard heeft hij wel tijd gewonnen op zijn concurrrenten.

De laatste keer dat een Brabander op het podium stond was in 2019. Toen won Ton van Genugten de laatste etappe in Zuid-Amerika.

