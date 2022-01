PSV lonkt naar Riechedly Bazoer en de Vitesse-verdediger wil ook wel

PSV heeft interesse in Riechedly Bazoer, zo heeft de Vitesse-verdediger zelf bevestigd. Tegen Omroep Gelderland zei de 25-jarige Bazoer dat zijn zaakwaarnemer twee weken geleden al met PSV heeft gesproken. "Het was een goed gesprek. PSV trekt mij wel."

Bazoer speelde ook al in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. Volgens hem kan de transfer nu al plaatsvinden of komende zomer. Na dit seizoen is de centrale verdediger van Vitesse transfervrij. Als PSV hem nu al wil hebben, moeten de Eindhovenaren daar een transfersom voor betalen.

PSV is ook dicht bij de komst middenvelder Joey Veerman van sc Heerenveen, werd eerder op de dag bekend. Met die overgang is naar verluidt ongeveer 6 miljoen euro gemoeid.

Bazoer kwam in 2019 naar Arnhem, na eerdere avonturen bij Ajax, VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht. In ruim twee jaar tijd speelde hij 66 competitiewedstrijden voor Vitesse. Daarin scoorde Bazoer negen keer.

