PSV-watchers: Joey Veerman vooral 'voor de lange termijn' gehaald

Met het aantrekken van middenvelder Joey Veerman (23) anticipeert PSV vooral op de lange termijn. Dat zegt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Hij noemt het een interessante transfer omdat Veerman, die van sc Heerenveen komt, wat hem betreft een van de betere en meer beloftevolle voetballers van de Eredivisie is. "Puur voetballend gaat hij echt wel iets toevoegen aan PSV."

Ibrahim Sangaré is door Ivoorkust geselecteerd voor de Afrika Cup waardoor hij de start van de tweede seizoenshelft mist. Dat was voor PSV de directe aanleiding om haast te maken met de komst van Veerman. Maar Gutiérrez zal volgens Elfrink ook een keer weg willen en misschien gaat Sangaré deze zomer al weg, blikt hij vooruit.

Of Veerman het komend halfjaar al aan spelen toekomt, zal volgens Elfrink niet alleen van hemzelf afhangen, maar ook van bijvoorbeeld het presteren van Érick Gutiérrez. "Als Gutiérrez het goed blijft doen en Sangaré is weer terug dan wordt het wel lastig voor Veerman."

Daarbij krijgt Veerman bij PSV volgens beide clubwatchers te maken met een heel andere druk. "Bij Heerenveen mag je achtste of tiende worden. Bij PSV moet je kampioen worden", weet Elfrink. "Het is afwachten hoe hij met die druk omgaat."

Of de middenvelder de stap naar PSV aan kan, vinden beiden lastig te voorspellen. "Het is de vraag of hij zijn ontwikkeling kan doorzetten of dat hij blijft steken op het niveau van de subtop", aldus De Mos. Bij Elfrink zit de twijfel vooral in de capaciteiten die hij Veerman toedicht in het spel zonder bal. "Het tactisch betrouwbaar zijn", waar trainer Roger Schmidt volgens hem vaak de nadruk op legt.

PSV kent volgens De Mos genoeg voorbeelden van spelers die goed waren bij bijvoorbeeld AZ of PEC, maar die dan niet meekunnen in de top. "Hij heeft in potentie de kwaliteiten, maar of hij mee kan in het tempo en de handelingssnelheid, dat is afwachten."

Tot slot zal de nieuwe aanwinst volgens de clubwatchers moeten wennen aan de hiërarchie in de kleedkamer. Elfrink: "Bij Heerenveen is hij de sterspeler en bij PSV is hij een van de velen. Dan moet je toch onderaan beginnen."

