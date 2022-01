Optocht voor één keer in mei: 'Maar dat hoort toch echt met carnaval'

Een loopgroep tijdens de laatste optocht in Oijen in 2019.

Er komt een optocht in Oijen op 28 mei, maar niet zo’n grote als ze gewend zijn in het dorp. Voor veel wagenbouwers is de tijd te kort om een grote wagen te bouwen en veel bouwlocaties zijn niet beschikbaar. Daarom zal de optocht vooral bestaan uit loopgroepen en kleine wagens.

Oijen is na Prinsenbeek de tweede plaats in Brabant die optocht heeft verplaatst naar het voorjaar. “We willen toch gevoel van carnaval vasthouden in Oijen”, zegt voorzitter Erik van der Schie van carnavalsstichting de Bokkenrijders. “We hebben een hele lange traditie met de optocht. Een tweede jaar zonder optocht zou niet ideaal zijn.” Oijen, een dorp met ruim 1200 inwoners, heeft een van de grootste optochten van de regio en staat bekend om haar grote wagens. 28 mei viert de lokale carnavalsstichting haar 55-jarig bestaan en daar past een optocht perfect bij vinden de Bokkenrijders.

"Wat we gaan bouwen houden we nog geheim."

Alleen zal het geen optocht worden met grote wagens. In een hal net buiten Oijen bouwen de Maosmuizen. Ze zijn aan het werk, maar niet zo actief als andere jaren. “Het is een beetje dubbel om nu aan de wagen te werken”, zegt Tom Zegers van de Maosmuizen. De enorme loods staat normaal in deze tijd van het jaar helemaal vol met koppen van twee bouwclubs. Nu wordt er gewerkt aan een enkele kop en ze zijn niet eens voor de verplaatste optocht. “Onder deze grote kop hoort een grote wagen”, legt Zegers uit. “Dus deze gaan we niet gebruiken voor de optocht in mei. We gaan wel iets maken, waarschijnlijk een ingebouwde tractor. Maar wat het gaat worden houden we nog geheim.”

"Uiteindelijk moet een carnavalsoptocht echt met carnaval worden gehouden.”

“Een grote wagen is voor ons ook niet haalbaar”, vertelt Zegers verder. “Het is een andere tijd van het jaar. Mensen hebben andere dingen te doen. De winterperiode stel je beschikbaar voor het bouwen. En zo is dat voor veel bouwclubs in Oijen volgens Van der Schie. “De plek in de hallen is er niet. De bouwers hebben vaak andere plannen in maart en april en mei. Het zal dus vooral een optocht worden met loopgroepen en tractoren die ingebouwd gaan worden.” Een optocht in mei is mooi natuurlijk. En de kans op lekker weer is groter. Maar toch hopen ze maar één keer een optocht te doen buiten het echte carnavalsseizoen. “We zijn blij dat we de optocht naar mei kunnen verplaatsen. Maar uiteindelijk moet een carnavalsoptocht echt met carnaval worden gehouden.”