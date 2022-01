Coronanieuws: 3505 nieuwe besmettingen, nieuw Nederlands dagrecord

15.45

Tot dusver is er ook dit jaar in Nederland geen sprake van een griepgolf. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en het RIVM komt naar voren dat griep op dit moment nauwelijks rondgaat.

Volgens arts-viroloog Menno de Jong kan het zijn dat we na twee griepvrije jaren een heftiger epidemie krijgen, zodra de coronaregels worden losgelaten.

De verklaring voor het wegblijven van de griep ligt hem in de lockdown vanwege de coronapandemie. Omdat griep op eenzelfde manier wordt overgedragen als corona werken de maatregelen ook tegen dat virus. De kans dat alle coronaregels deze winter al worden losgelaten en ook het griepvirus dus weer makkelijk zal kunnen rondgaan, lijkt De Jong klein. Dat betekent dat we waarschijnlijk voor het tweede jaar op rij nauwelijks een griep gaan meemaken.

15.30 - 3505 besmettingen, nieuw Nederlands dagrecord

In Brabant zijn sinds dinsdag 3505 nieuwe besmettingen geteld. Dat meldt het RIVM. Over heel Nederland geteld is er sprake van een nieuw dagrecord: 24.590 positieve uitslagen. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests. Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen.

Op 18 november meldde het RIVM 23.587mpositieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.