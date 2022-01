Demonstratie in Breda tegen coronamaatregelen: 'Wij willen vrijheid'

Ongeveer tachtig mensen protesteren woensdagavond in Breda tegen de coronamaatregelen die de overheid heeft opgelegd. Ze lopen in een optocht door de wijk Tuinzigt en hebben lichtjes en fakkels bij.

"Wij zijn voor gelijkheid en tegen uitsluiting. We willen dat de QR-code verdwijnt en dat de lockdown stopt", zegt een coördinator van de lichtjestocht die anoniem wil blijven. "We willen door met ons leven." Er zouden volgens haar vooral mensen uit de wijk Tuinzigt aanwezig zijn, die vorig jaar ook al meeliepen bij een andere demonstratie in de stad.

De demonstratie startte om zeven uur 's avonds bij het park Westertuin. “Wat willen we? Vrijheid”, scanderen de deelnemers.

Ze dragen fakkels, kettingen van lampen of verlichte paraplu’s met teksten als 'vrijheid en liefde'. Twee deelnemers zijn verkleed, als unicorn en als zebra.

Politie

Twee agenten zijn aanwezig. Een deelnemer die anoniem wil blijven zegt: "Dit is een tegengeluid tegen de coronamaatregelen. Dat ze geen vaccin inspuiten, waarvan ze niet weten wat er in zit. We willen alleen maar liefde.”

De demonstratie die genoemd staat op de site 'Nederland in verzet' is niet aangemeld bij de gemeente. Onduidelijk is of de gemeente in gaat grijpen. Een woordvoerder liet weten 'dat hij niets van het protest wist.'

Naar verwachting is het protest dat vreedzaam verloopt, rond acht uur klaar.