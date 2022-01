Coronanieuws: lockdown mag van rechter in stand blijven, horeca boos op OMT

10.50

De huidige harde lockdown kan in stand blijven om het coronavirus te bestrijden. Dit stelt de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag woensdag in een uitspraak van het kort geding over de lockdownmaatregelen.

Advocaat Bart Maes uit Breda had namens zes eisers de Staat voor de rechter gedaagd. Zij vinden dat de harde lockdown met onmiddellijke ingangmoet worden beëindigd, omdat de overheid met de invoering ervan grond- en mensenrechten van de Nederlandse bevolking met voeten treedt. "Alleen als evident is dat de Staat onjuiste keuzes maakt, is plaats voor ingrijpen", beargumenteerde de rechter. "De Staat laat zich steeds voorzien van deskundig advies van het OMT. Het OMT heeft de lockdown geadviseerd en de Staat mag zijn beleid op dat advies afstemmen."