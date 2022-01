Coronanieuws: omikrongolf in ziekenhuizen begonnen, protestacties op komst

06.00

Negen van de vijftien nieuw coronapatiënten die afgelopen week in het Nijmeegse Radboudumc werden opgenomen, zijn besmet met de omikronvariant van het coronavirus. Ook in het Erasmus MC in Rotterdam liggen zeker vier patiënten met een omikronbesmetting. Daarmee is duidelijk dat ook in Nederland de golf van omikronpatiënten in de ziekenhuizen is begonnen, schrijft de Volkskrant.

Volgens het RIVM zal aantal omikronpatiënten vanaf nu alleen maar toenemen. De patiënten die nu in het ziekenhuis liggen zijn één tot twee weken geleden besmet geraakt, toen omikron nog minder dominant was.

De omikrongolf gaat er in de ziekenhuizen waarschijnlijk anders uitzien dan de vorige golven. Niet langer de intensive care, maar de verpleegafdelingen worden het grootste knelpunt.