Iets meer vluchten op Eindhoven Airport, maar coronacrisis dreunt door

Archieffoto: Karin Kamp

Eindhoven Airport is nog altijd hard getroffen door de coronacrisis. Dat blijkt uit de jaarcijfers. In 2021 waren er 21.704 vluchten van en naar de luchthaven. Dat is ongeveer 15 procent meer dan het jaar ervoor, maar nog altijd een daling van 48 procent ten opzichte van 2019.