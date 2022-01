Wereldkampioen Wright heeft geen medelijden met Van Gerwen

Peter Wright heeft geen medelijden met Michael van Gerwen. Dat zegt de kersverse wereldkampioen tegen de Britse krant The Guardian. Van Gerwen moest vroegtijdig het WK verlaten omdat hij positief testte op corona. De Schot vindt dat Van Gerwen de coronabesmetting op zichzelf heeft afgeroepen.

"Natuurlijk heb ik geen medelijden met hem", zegt de darter, die ook wel Snakebite wordt genoemd, tegen de krant. "Ik vind het jammer voor het toernooi en haar fans. Maar iedereen had de keuze om voor zichzelf te zorgen. Wat ze doen en waar. Als ze zichzelf niet helemaal veilig houden, dan moet je echt in de spiegel kijken. Mij is dat wel gelukt en andere spelers ook."

Positief getest

Van Gerwen trok zich 28 december terug uit het toernooi nadat hij positief testte op het coronavirus. Eerder had ook zijn trainingsmaatje, Vincent van der Voort, een positieve test in handen. De darter uit Vlijmen baalde als een stekker en had kritiek op de dartsorganisatie PDC, omdat ze het toernooi ondanks meerdere besmettingen door liet gaan.

"Hij leert ervan", zegt Van Gerwens Schotse concurrent. "We zullen hem volgend jaar terugzien en dan staat hij op zo'n goede plek dat niemand bij hem in de buurt kan komen."

Makkelijke winst

Met de afwezigheid van drievoudig wereldkampioen Van Gerwen en de beste darter aller tijden Phil Taylor, was het voor Wright makkelijker om de winst te pakken. Daar is hij zich van bewust.

"Zou ik zo goed zijn geweest als Phil er nog was? Ik weet het niet", zegt Wright. "Als Michael de vorm had waar we hem van kennen? Dan zou ik mezelf misschien in de top vijf plaatsen. Niet in de buurt van MVG en Phil Taylor."

LEES OOK: Van Gerwen noemt missen WK darts door corona 'grootste domper in carrière'