Married at First Sight herdenkt Walter Vermeer: 'Onze babs'

Walter Vermeer (foto: Marcel van Dorst).

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van RTL-programma Married at First Sight (MAFS) is dinsdagavond een eerbetoon gebracht aan Walter Vermeer. De Tilburgse trouwambtenaar sloot meerdere huwelijken in het programma en overleed afgelopen april.

Walter was zeer geliefd, bij zowel het publiek als de programmamakers. Aan het einde van de eerste aflevering werd stilgestaan bij zijn overlijden. Er kwam een foto van de 49-jarige trouwambtenaar in beeld met daarbij de tekst: Ter nagedachtenis aan 'onze babs'. Onder de foto stond de datum waarop de Tilburger overleed: 8 april 2021.

Beeld: RTL.

Walter trouwde in het televisieprogramma onder meer Henk en Chantal, Mick en Daisy en Lars en Lizzy. Zijn overlijden kwam als een schok.

"Veel te jong voor dit trieste bericht."

"Zo’n toffe, spraakzame en energieke man. Veel te jong voor dit trieste bericht", schreef bijvoorbeeld Lars destijds op Instagram. Ook volgens presentator van MAFS Carlo Boszhard was Walter 'een lieve vakman en geweldig om mee samen te werken'. Kijkers van het populaire programma konden het eerbetoon erg waarderen. Na de uitzending verschenen meerdere berichten op sociale media waarin fans stilstonden bij het moment. Naast trouwambtenaar was Vermeer presentator, spreker, dagvoorzitter en schrijver. Hij schreef het kinderboek ‘De jongen met het baardje’. Daarnaast trad hij in het verleden op als zanger, onder meer tijdens '3 Uurkes Vurraf', het carnavalsgala op Omroep Brabant. Begin 2021 had hij een kleine rol in de TV Kantine en werd hij gepersifleerd door Erik de Vogel.

