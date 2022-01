Man (52) bedreigt Mark Rutte met de dood en wordt opgepakt

De politie heeft woensdag een man van 52 uit Duizel opgepakt voor het bedreigen van premier Mark Rutte. Hij bedreigde Rutte afgelopen oktober via social media herhaaldelijk met de dood, meldt de politie.

Volgens de politie hadden de uitlatingen 'een sterk opruiend karakter'. Rutte deed aangifte van de bedreigingen, waarna een onderzoek werd gestart. De man werd woensdagmorgen in zijn huis in Duizel aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Rutte wordt vaker bedreigd. In september werd bekend dat de premier persoonsbeveiliging kreeg na een mogelijke geplande aanslag of ontvoering. Die dreiging zou komen vanuit de hoek van de cocaïnemaffia, meldde de Telegraaf toen.

'Je gaat eraan, vuile viezerik!'

Een man uit Breda werd in september vervolgd voor het bedreigen van Rutte, coronaminister Hugo de Jonge en minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus. In een video op Facebook riep hij 'je gaat eraan, vuile viezerik' richting de ministers. In de rechtbank betuigde hij achteraf spijt en zei hij het zo niet bedoeld te hebben.

LEES OOK: Man bedreigt ministers op Facebook, maar hij bedoelde het allemaal niet zo