Mandy had zoveel schulden dat ze bijna haar huis uit moest: 'Zoek hulp!'

Mandy zat diep in de schulden en komt er met hulp nu uit.

Mandy (41) uit Oss raakte zo diep in de schulden dat ze bijna haar huis uit moest. “Op een dag stond de woningbouwstichting voor de deur, dat we weg moesten.” Nu wil ze anderen vertellen dat je je niet hoeft te schamen als het niet goed gaat en dat je juist op tijd hulp moet zoeken.

Het verhaal van Mandy is een van de vele verhalen van mensen die in armoede leven. Zoveel zelfs dat er in het nieuwe kabinet een minister voor Armoedebeleid komt. Volgens Mari Peters van Quiet Oss, dat zich inzet voor mensen in armoedesituaties, is er nooit sprake van één probleem. “Je ziet heel duidelijk dat armoede een opeenstapeling is van problemen. Het is niet alleen een kwestie dat mensen 100 euro tekort komen. Mensen vallen van het ene in het andere probleem.” Zo ging dat ook bij Mandy. “In eerste instantie werd ik erg ziek. Er kwamen problemen met het UWV voor de uitkering. Het bedrijf waar mijn man werkte, ging failliet. Zo stapelden de dingen zich op”, vertelt ze tegen Dtv Nieuws.

"We hadden een huurachterstand, maar ik wist van niks."

“We dachten: we redden het allemaal wel. We hoeven de instanties niet te bellen. Het lost zich allemaal vanzelf wel op. Zoals de betaalachterstanden bij de elektra en de huur. Ja, heel fout om zo te denken”, blikt Mandy terug.” In 2018 zag ze pas echt dat het fout ging. Toen stond de woningbouwvereniging aan de deur. “We hadden een huurachterstand”, zegt ze. “Ik wist van niks. ’s Avonds kwam mijn man thuis en ik vroeg hoe het zat. Dat kon niet niet kloppen, volgens hem. Een week later stond de woningbouw weer aan de deur. Ze wilden ons uit huis zetten.”

"Het duurt lang voordat je de stap zet om hulp te zoeken."

Mandy ontdekte dat haar man toen zij ziek was, de rekeningen ongeopend in een la had weggestopt. “Constant ging de bel. Dan stonden er deurwaarders voor de deur. Toen bleek dat we heel veel rekeningen niet betaald hadden.” “Het duurt lang voordat je de stap zet om hulp te zoeken. Eerst zit je in ontkenning. Je denkt het zelf op te kunnen lossen. Zelfs toen we bijna het huis uit moesten. Zelfs toen was die drempel hoog om naar de gemeente te stappen. Maar die drempel is in het echt niet zo hoog. Het geeft zoveel rust omdat je dan geholpen worden.”

