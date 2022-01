Brandweer rukt uit voor baby te water, maar gelukkig blijkt hulp niet nodig

De bijna levensechte beentjes van de pop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

Dat is wel even schrikken. Kom je in de buurt van de Kleine Dommel in Geldrop en dan zie je een babylijkje drijven. Althans, daar had het alles van weg. Een voorbijganger bedacht zich geen moment en waarschuwde meteen de politie.

Bijna levensecht, die twee beentjes die boven het water van het riviertje uitstaken. Bovendien bewogen ze mee met het stromende water. Logisch dat je dan meteen aan een baby denkt. Uiteindelijk bleek het om een levensechte pop te gaan. Ook de politie nam de ontdekking serieus en agenten namen een kijkje. Hoewel ze vrijwel zeker wisten dat het niet om een mensenkind ging, werd de brandweer ingeschakeld. Onder meer om te voorkomen dat meer mensen zouden schrikken van dit best lugubere tafereel. De brandweerploeg bracht al snel uitsluitsel: het was een pop, een levensechte pop. Wie en waarom de pop in het water heeft achtergelaten, is onbekend.

De pop wordt uit het water gevist (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).