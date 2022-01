Dorskast na 100 jaar weer thuis: 'Hielp boeren kaf van het koren scheiden'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Dorskast zorgde voor revolutie bij boeren: ‘Na honderd jaar terug thuis’

Een stukje boerengeschiedenis is terug in Nuenen. Dankzij een vondst op Marktplaats is een dorskast van honderd jaar oud terug op de plek waar hij ooit werd gemaakt. De meeste dorsmachines zijn volgens koper Kees Rovers opgestookt omdat ze na de oorlog niet meer nodig waren. "Dit is een monument, dit moeten we bewaren. Hiermee begon de agrarische innovatie."

De komst van de dorsmachine begin 1900 betekende voor de boeren in Brabant een stukje mechanisatie. De graankorrel hoefde niet meer met de hand gescheiden te worden van de stengel. De machine scheidde voortaan 'het kaf van het koren'. Hierdoor kon de productie omhoog en dus meer geld verdiend worden.

"Het is belangrijk dat hij hier terug is, op de plek waar het begon."

Voor 300 euro heeft Kees Rovers de dorskast van de plaatselijke landbouwmachinefabriek De Rooij op de kop kunnen tikken. Een mooi plekje in het dorp is er nog niet voor gevonden en daarom mag het tijdelijk in de schuur van wethouder Ralf Stultiëns gestald worden. "Het is belangrijk dat we zo’n machine kunnen behouden voor de Nuenense gemeenschap." "Ik wil laten zien wat onze voorouders gedaan hebben. De komst van de dorsmachine maakte het werken op het land makkelijker en die ontwikkeling moeten we laten zien." Woensdagochtend haalde Rovers de machine op in Nijmegen. "Nu is hij na zo’n honderd jaar thuisgekomen. Het is belangrijk dat ‘ie hier terug is, op de plek waar het begon."

''Er was bittere armoede, grote ellende en alleen maar misère.''

Hoe belangrijk de dorskast is heeft schilder Vincent van Gogh duidelijk gemaakt weet Kees Rovers. "Hij heeft de situatie van de boeren voortreffelijk beschreven en geschilderd. Er was bittere armoede, grote ellende en alleen maar misère. Aan het begin van de vorige eeuw kwam de industriële revolutie op gang. Boeren kregen dit soort machines", vertelt Rovers terwijl hij trots naar de dorskast kijkt. "Hierdoor konden ze hun werk sneller en makkelijker uitvoeren." Volgens Rovers had de machine uit Nuenen voor heel Nederland grote gevolgen. "We zijn nu de tweede grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Deze regio heeft daar een grote rol in gespeeld, deze machine is daar het begin van."

‘’We gaan hem eerst behandelen tegen houtrot."