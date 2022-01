Vermiste Cody na 5 dagen teruggevonden: 'Hoop al een beetje opgegeven'

Het Bulgaarse hondje Cody is terecht. Uiteindelijk zat hij op nog geen tweehonderd meter van zijn huis. Hongerig en dorstig, maar levend werd hij op het terrein van een bouwbedrijf gevonden. "De kinderen huilden van blijdschap toen hij weer thuis kwam."

Ze hadden de hoop eigenlijk al een beetje opgegeven. Vijf dagen lang werd in de omgeving naar Cody gezocht die tijdens de nieuwjaarsnacht schrok van vuurwerk en ervandoor ging. Maud van den Elsen uit De Mortel schakelde de stichting 'Waar is onze Angel?' in en ging ook zelf op zoek.

"We hadden hier eerder al gezocht, maar de poort was dicht en we konden het terrein niet op. Toen ik er vandaag aankwam, hoorde ik hem meteen. Ik riep en hij hield op met blaffen en we zagen zijn staart. Maar hij zat helemaal klem tussen zware ijzeren balken en kon geen kant op," vertelt de dolgelukkige Maud.

Er kwam al snel iemand met een sleutel en met wat sterke handen werden alle balken opzij getild. Tot er een gat van tien centimeter doorsnee was. "Daar heeft hij zich doorheen gewurmd. Hij sprong meteen in mijn armen. Hij was mager, dorstig en hongerig, maar hij leefde gelukkig nog. Waarschijnlijk heeft hij daar al even klem gezeten. Iedereen die er was om te helpen was helemaal ontroerd."

Het gesloten bedrijf is pas volgende week weer open. Dan had het hondje waarschijnlijk niet meer geleefd. Maud is dan ook blij dat de attente schoonmaakster belde nadat ze een flyer had gezien. "Ik heb hem opgepakt en we zijn naar huis gelopen. De kinderen moesten huilen van blijdschap. Na een dag of vijf verlies je toch de hoop, zeker als niemand hem ziet. We gaan hem nu een gps-chip geven. En volgend jaar gaan we met oud en nieuw misschien naar een rustige plek", zegt Maud.

Ze wil iedereen die geholpen heeft graag bedanken. "Zo lief. Ook de mentale steun van stichting Angel die meteen een zoekactie startte en voederplekken met wildcamera's opstelde om hem te lokken."

