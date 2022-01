John de Bever staat maand droog: 'Ik moet zelf water meenemen naar borrels'

Na een drukke feestmaand een maand geen alcohol drinken. 2820 Brabanders doen mee aan Dry January, onder wie onze eigen John de Bever. Dagelijks vlogt hij over zijn alcoholvrije maand, die nu vijf dagen bezig is. De conclusie: ook zonder alcohol krijg je die lach niet van zijn gezicht.

"Het gaat heel goed met me. Het is niet zo dat ik normaal gesproken iedere dag veel drink. Ik heb net geluncht in een restaurant met water en heb daar geen moeite mee", vertelt De Bever die momenteel in Spanje is.

Hij werd door door de organisatie van IkPas gevraagd om als ambassadeur mee te doen met Dry January en daarover te vloggen.

Nieuwjaarsborrels

"Hier in Spanje zijn momenteel veel nieuwjaarsborrels, maar daar kun je alleen wijn en bier krijgen. Ik moet dan mijn eigen water meenemen, want het water uit de kraan kun je niet drinken. Daar zit een chloorsmaak aan", legt de zanger uit in 'Brabant Vandaag' op Omroep Brabant tv.

Toch kan hij het makkelijk volhouden. "Bij Expeditie Robinson heb ik 17 dagen zonder eten gezeten. Dat is zwaarder dan niet drinken. Ik ben een gezelligheidsdrinker, dus hou dit tot de 31e wel vol. En het is ook voor je gezondheid goed om niet te drinken."

Een van de vlogs van John de Bever: