Kunstrijdster Lindsay van Zundert draagt vlag op Olympische Spelen

Een hele eer voor kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur. Ze mag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking op 4 februari de Nederlandse vlag dragen. "Ik was echt verbaasd toen ik werd gevraagd, want dit zijn mijn eerste Spelen", zei Van Zundert. "Ik moest wel een traantje wegpinken."

Ze draagt de vlag samen met de bekende schaatser Kjeld Nuis, die bijna twee keer zo oud is. Van Zundert wordt op 1 februari 17 jaar.

"Ik ben zo blij dat ik naar de Spelen mag gaan en ik heb er in de afgelopen weken wel af en toe naar gehengeld om ook de Nederlandse vlag te mogen dragen, moet ik eerlijk zeggen", bekende Van Zundert. "Dit is echt een hele grote eer en een mooi gebaar naar de kunstschaatssport in ons land."

Chef de mission Carl Verheijen zegt: "Met Lindsay en Kjeld hebben we straks een prachtig duo als visitekaartje van TeamNL. Kjeld behoeft uiteraard nauwelijks introductie. Lindsay wordt 1 februari 17 jaar en is de jongste binnen onze ploeg. Ze heeft laten zien over uniek talent te beschikken. Voor het eerst in 45 jaar mag er weer een Nederlandse kunstrijdster naar de Spelen. Daarmee is haar prestatie nu al historisch."

De 16-jarige kunstschaatsster veroverde vorig jaar een Olympisch ticket voor Nederland door 16e te worden op het WK.

