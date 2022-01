Vier jonge daders opgepakt voor woningoverval Rijsbergen

Na een overval in Rijsbergen hebben agenten woensdagnacht, na een achtervolging door onder meer België, vier verdachten aangehouden. De verdachten zijn 19, 17 en 15 jaar oud. Bij de overval raakte een bewoner gewond.

De overval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond half vier aan de Pannenhoefsebaan in Rijsbergen. De bewoners schrokken wakker van glasgerinkel. De overvallers vernielden namelijk een ruit en drongen het huis binnen. Korte tijd daarna vluchtten ze weer het huis uit.

Het is nog onbekend of de daders iets buit hebben gemaakt. Een van de bewoners die gewond raakte tijdens de overval, moest voor controle naar het ziekenhuis.

In hoge snelheid ervandoor

De politie, die onderweg was naar de Pannenhoefsebaan, kwam de overvallers tegen op de Ettensebaan. De daders stopten niet en wisten langs de politieauto te komen. Ze gingen er met hoge snelheid vandoor.

In Massenhoven in België, zo'n 45 kilometer verderop, stopten de overvallers. Na waarschuwingsschoten werden de vier inzittenden door de Belgische politie aangehouden. Het gaat om een 19-jarige Bredanaar, een 19-jarige Tilburger, een 17-jarige Tilburger en een 15-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De vier zijn daarna overgebracht naar het cellencomplex.

Buren gewekt door verdachte geluiden

De boerderij ligt aan de rand van natuurgebied De Pannenhoef. Tot voor kort werden er aardbeien gekweekt. De dichtstbijzijnde buren werden rond vier uur wakker vanwege 'verdachte geluiden' in de omgeving. Toen ze zagen dat die niets te maken hadden met hun paarden, waarschuwden de buren de politie.