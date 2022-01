Dit waren in 2021 de populairste babynamen in Brabant

Daan en Tess zijn niet langer de populairste babynamen in Brabant. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de Sociale Verzekeringsbank. De populairste jongensnaam was vorig jaar Finn. Bij de meisjesnamen ging de voorkeur in 2021 het vaakst uit naar Julia. Hiermee wijkt Brabant af van de landelijke trend.

Gezien over heel Nederland was Noah afgelopen jaar, net als in 2020, de populairste jongensnaam. Op plaats twee staat Lucas en Sem bezet plek drie. Bij de meisjes leidt Julia de landelijke ranglijst van populairste namen, gevolgd door Mila en Emma.

In heel Nederland werden in 2021 - tot en met november - 177.473 baby’s geboren: 90.943 jongens en 86.530 meisjes.

Tess zakt weg

In Brabant was Daan in 2021 de op een na meest verkozen jongensnaam, voor Lucas. Bij de meisjesnamen stond hier Saar op twee en Olivia op drie. Tess is weggezakt naar plaats vijf.

Per provincie zijn er verschillen in de top van de namenranglijst. In Groningen zijn Daan en Sophie de populairste namen, terwijl Jurre en Lieke de lijst aanvoeren in Friesland. In Drenthe zijn Daan en Milou het vaakst gegeven en in Overijssel Daan en Mila. In Flevoland zijn Noah en Olivia het populairst en in Gelderland Noah en Julia. Lucas en Julia zijn in Utrecht het populairst en Noah en Olivia zijn dat in Noord-Holland. Zuid-Holland laat zien dat Noah en Julia ook daar de meest gegeven namen zijn. In Zeeland zijn Johannes en Julia het populairst en in Limburg zijn Noah en Emma.