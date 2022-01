Wie vindt de witte boon in de taart en is vandaag dé Koning van Baarle

Drukte in het grensdorp Baarle-Hertog deze donderdag. Geen toeloop van vuurwerkliefhebbers, maar wel van smulpapen die een Driekoningentaart willen scoren. Daar kan namelijk zomaar een felbegeerd boontje in verstopt zitten.

Nog voor het middaguur waren ze al los bij bakkerij Adams in het enclavedorp Baarle-Hertog, geen Driekoningentaart meer te bekennen in de schappen van de bakkerij. "Ze worden voornamelijk gekocht door de Belgische inwoners omdat het ook een echte Belgische traditie is", vertelt Anke Adams. "Maar, omdat de nationaliteiten hier in het dorp dwars door elkaar lopen zijn er ook heel wat Nederlanders die een Driekoningentaart kopen."

Wat dat dan precies is, zo'n Driekoningentaart? "Een taart met spijs en daar zit een witboontje in verstopt. Degene die het boontje vindt is 'de Koning van de Dag.'" Er op de bonnefooi nog eentje proberen te scoren wordt lastig. "Helaas, ze zijn allemaal al verkocht. Er waren aardig wat taarten bestelt, maar op is op."

Degene die het boontje vindt, is de Koning van de Dag en mag het kroontje dragen. Als kinderen het boontje in de taart vinden, winnen ze iets dat misschien nog wel mooier is. "Dan hoeven ze die dag geen taken uit te voeren. Niet de hond uitlaten of de tafel afruimen. Kinderen zijn dan vrijgesteld."

Drie Koningen is van origine een Christelijke feestdag, maar ook een dag van (opmerkelijke) tradities. "Als mensen thuis de taart aansnijden dan snijden ze ook een stukje extra af", vertelt Adams. "Want je weet nooit wie er nog langs kan komen en dat heeft dan weer te maken met de achtergrond van dit feest."

"De taart bestaat uit bladerdeeg met een vulling van spijs, maar dan wel echte spijs", vertelt Anke over de receptuur van de taart. "Er zijn overigens ook bakkers die geen boontje in de taart stoppen maar een muntje of een poppetje."

Het bakken van een Driekoningentaart is een middeleeuwse traditie en is door Ronald en Anke Adams geherintroduceerd, toen ze tien jaar geleden de bakkerij in Baarle overnamen. "Dieper in België is de traditie rond de Driekoningentaart heel wat populairder dan hier, het is hier kleinschaliger maar ook heel leuk."

LEES OOK: Populariteit van Driekoningen holt achteruit: 'Het is doodzonde'