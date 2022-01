Gewapende overval op tabakswinkel, verdachte op de vlucht

Aan de Azalealaan in Helmond heeft iemand met een vuurwapen een overval gepleegd bij de Tabak Speciaalzaak. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte is te voet op de vlucht geslagen en wordt nog gezocht.

Of er buit is gemaakt, is nog niet duidelijk. De politie controleert camerabeelden en hoopt de verdachte zo snel mogelijk te vinden.

Geen actie ondernemen

De overval gebeurde rond twaalf uur. De verdachte wordt nog gezocht. In een oproep van Burgernet wordt daarbij vermeld dat mensen geen actie moeten ondernemen bij het zien van de verdachte. Mensen die iets hebben gezien, worden gevraagd 112 te bellen.