Steven (27) wil laten zien dat hij het met zijn beperking ver kan schoppen

Steven met zijn opa Henk (foto: Steven Harks).

Steven Harks (27) uit Veghel is dolblij dat hij het eindelijk tegen iedereen mag zeggen: hij is een van de deelnemers aan het tv-programma De Alleskunner, vanaf vrijdag te zien bij SBS6. Daarin laten mensen met een verstandelijke beperking zien wat ze kunnen. Steven werd uit 3000 aanmeldingen geselecteerd. En hij is ambitieus: “Ik hoop dat ik ga winnen. Want dan kan ik een jaar lang gratis leven.”

Steven maakte een kort filmpje van zichzelf en werd met 99 andere kandidaten uitgekozen. In 99 spelletjes valt iedere keer een deelnemer af, tot de winnaar overblijft. Hij vindt De Alleskunner een ervaring om nooit meer te vergeten.

“Vrienden willen geen spelletjes meer met me doen.”

Zijn reden om mee te doen? “Ik heb een verstandelijke beperking en ik wil Nederland laten zien dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen met een tv-programma en ver kunnen komen. Want bij ieder spel moet je zorgen dat je niet de laatste wordt. Vrienden zeggen wel eens tegen me: ‘Steven, ik wil met jou geen spelletje meer spelen, want jij wint altijd’." De opname was een geweldige ervaring: “Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Al na twee dagen waren we één grote familie. Dus het was best lastig als er iemand afviel. Maar we zitten nog steeds samen in een groepsapp.”

"Ik mag niks vertellen, anders krijg ik een boete van 50.000 euro."

Steven is duidelijk over zijn ambitie: “Ik hoop De Alleskunner te gaan winnen. Dan kan ik een jaar gratis leven. Voor 50.000 euro mag ik dan van alles doen.” Omdat de opnames al in juli waren, weet Steven de uitslag al. “Maar ik mag niks vertellen, dus ik moet nu al maandenlang echt opletten wat ik zeg en hoe ik het zeg. Anders krijg ik een boete van 50.000 euro. Ik vind het hartstikke moeilijk.”

Steven laat in tv-show De Alleskunner zien dat hij met zijn beperking ver kan komen. (foto: Steven Harks)

Eén geheim mag Steven nu wel verraden: dat hij deelnemer is. Alleen zijn opa Henk wist dat al: “Mijn opa is heel bijzonder voor mij. Wij zijn twee handen op een buik. Ik kan alles bij opa zeggen, hij houdt altijd zijn mond. Hij is ook hartstikke trots dat ik mee heb gedaan. Wat er ook gebeurt, hij zal altijd achter me staan.”

“Mijn grootste wens? Optreden bij 3 Uurkes Vurraf!”

Steven heeft het maar druk tegenwoordig. Hij is zanger en hij maakt opnames voor de videoclip van zijn lied ‘Je maakt wat mee op de tv’. “Dat gaat erover dat mensen maar thuis zitten, omdat je toch niets anders kunt doen dan tv kijken. Maar op dit moment maak je ook wat mee op tv, omdat ik in De Alleskunner zit.” Stevens droom? Doorbreken als zanger! “Bij 3 Uurkes Vurraf komen is mijn grootste wens. Als dat lukt, ben ik echt een trotse mens. Met de liedjes die ik nu maak, werk ik daar naartoe. Want mijn nummer is echt een carnavalskraker. Maakt niet uit of ik het voorprogramma ben, als eerste of als laatste: als ik maar tegen iedereen kan zeggen dat ik op 3 Uurkes Vurraf heb gestaan.” De Alleskunner is vanaf vrijdag acht weken lang te zien bij SBS6. Hier zie je Stevens vorige clip, samen met Sjaak Vermaak: