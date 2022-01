Arrestatie op A2 na dreigende situatie rond John van den Heuvel

Een persoon is donderdagmiddag op de A2 aangehouden na een dreigende situatie rond de Eindhovense misdaadjournalist John van den Heuvel. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van meerdere politiebronnen. Van den Heuvel wordt al enkele jaren beveiligd door de politie. Hij wordt ernstig bedreigd door criminelen. De misdaadjournalist heeft het nieuws inmiddels ook zelf bevestigd.

"Het leek alsof hij werd klemgereden of achtervolgd, dus is er alarm geslagen”, zegt een politiebron tegen het AD. "De Dienst Speciale Interventies heeft een Audi van de weg gehaald.” Een persoon zou zijn aangehouden. Volgens een andere politiebron, die de krant sprak, is de arrestant iemand met een crimineel verleden. Ook zouden motoren op de snelweg zijn gezien, die met hoge snelheid zijn weggereden.

"Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen", reageert Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel tegen het AD. Aan De Telegraaf vertelt hij dat het goed met hem gaat: "Ik ben blij dat mijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen.”

Automatische vuurwapens

Na de arrestatie is journalist Van den Heuvel overgebracht naar Driebergen, waar het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid is gevestigd. Vanmiddag stonden daar agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten.

Telegraaf blij met optreden politie

De Telegraaf is met het optreden van de politie. Van den Heuvel werkt voor de krant. "Het is goed dat de politie heeft opgetreden. Het is al erg genoeg dat onze verslaggevers worden bedreigd door criminelen", zegt plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland. Hij wil verder niet op de zaak ingaan. "Alles wat ik nu over het incident zeg is speculatief. Er is nog te veel onduidelijk over wat er precies gaande is. "

John van den Heuvel heeft in een bericht op Instagram zijn volgers bedankt voor de steun.