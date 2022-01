Eigenaresse kledingzaak houdt 'weekmarkt' als protest: 'Maat is vol'

Medewerkster helpt een klant graag op straat.

Klanten die wél pal over de grens kunnen shoppen, maar niet in haar winkel in Deurne. Het is een doorn in het oog van onderneemster Monique Loverbosch. Daarom gaat ze in protest. Op de stoep voor haar kledingwinkel Boerenkamps houdt ze een weekmarkt. “De maat is vol. We willen veilig werken. Op afspraak of met een maximaal aantal mensen. Maar sluiten, dat kan gewoon niet meer.”

Bas Crommentuijn & Ilse Schoenmakers Geschreven door

Shoppers vinden het in ieder geval een goed idee. Een man steekt de vrouwen een hart onder de riem: “Ik sta honderd procent achter jullie. Jullie ondernemers worden gewoon helemaal kapot gemaakt.” Een vrouw loopt weg met een tas vol met nieuwe kleren. “Ik snap heel goed dat ze het gevoel hebben dat dit te gek wordt en dat ze het oneerlijk vinden.” Monique wilde vooral ook in gesprek met de gemeente. Die gaf gehoor aan haar oproep. Donderdagochtend mocht ze bij de burgemeester langskomen. Hoe dat gelopen is, wil ze nog niets over kwijt. Ook de gemeente laat weten nog in gesprek te zijn.

“Ik zit met gigantische voorraden waar ik niks meer mee kan.”

Ook Michael Schenk is al zijn vertrouwen in de maatregelen verloren. Een jaar geleden opende hij een nieuw filiaal in Breda. Hij heeft geen uitzicht meer op de situatie. “Ik zit met gigantische voorraden waar ik niks meer mee kan. De eerste zomerkleren komen binnen terwijl mijn magazijn en winkels nog vol liggen met dikke winterkleren.” Zijn jaar begon goed, maar hij ziet de gehoopte winst voor zijn ogen verdwijnen. De kleding kan hij straks nog wel van de hand doen, maar dan met een flinke korting. “Daar houd je geen winst aan over. Je houdt je vaste lasten en er komt nauwelijks wat binnen. Het geld dat eigenlijk naar de Nederlandse ondernemers zou gaan, gaat nu de grens over.” Michael en Monique benadrukken dat ook het personeel zijn motivatie aan het verliezen is. “Ook zij missen dat contact met onze klanten. Normaal zouden ze nog een praatje met ze kunnen maken, maar ook dat is op dit moment niet mogelijk.”

“Nu komen Nederlanders gewoon in België winkelen.”

Dat veel Brabanders de grens over gaan voor hun aankopen, ziet ook Katleen Claes. Zij ziet duidelijk meer Nederlanders in haar Italiaanse kledingzaak in Lommel sinds alle Nederlandse winkels gesloten zijn. “Ze komen in grote groepen deze kant op. Wat heel fijn is voor mijn bedrijf. Het is wel vervelend dat ze onze maatregelen niet kennen. Je mag namelijk maar met twee personen komen winkelen. Dat wordt toch vaak vergeten.” De Nederlandse lockdown is wat haar betreft dan ook geen goede oplossing. “Nu winkelen ze gewoon in België”

Foto: Michael tussen groot overschot winterkleding.

Het Team van Boerenkamps plaatste een noodkreet op Facebook.