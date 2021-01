Deze ondernemers beginnen nu een zaak: 'Er is licht aan het einde van de tunnel'

Michael Schenk (links) opent een nieuwe zaak in Breda. vergroot

Ondanks de lockdown zijn er toch waaghalzen die juist nu een horecazaak of winkel beginnen. Vorige maand meldden zich bij de Kamer van Koophandel 82 Brabantse starters in de horeca en 553 in de detailhandel (inclusief webshops). Vier ondernemers vertellen waarom ze tegen de stroom in zwemmen.

Roger en Kaylee nemen een café over: 'Je moet je kans grijpen'

Ondernemers Roger Omers en Kaylee van Gent(foto: Peter Audenaerde). vergroot

Roger Omers (32) en Kaylee van Gent (26) nemen het piepkleine café De Kleine Wereld over. Het kerkhuisje uit 1585 is sinds mensenheugenis een iconische zaak aan de Grote Markt in Breda. “We hadden het pand al tien jaar op het oog, dus dan moet je je kans grijpen. Het is heel spannend in coronatijd.” De huidige eigenaren gingen per 1 januari met pensioen. “Het is zo’n tof en historisch pand, dat wil je niet mislopen.”

Het moet een ‘gastropub’ met speciaalbieren worden. “Nee, we kunnen over een maand geen polonaise lopen”, weet Roger. “Toch is er door het vaccineren licht aan het einde van de tunnel. We hopen in februari of maart toch al wel in beperkte vorm open te mogen.” De twee starten vrijdag al met klussen.

De twee zijn ook eigenaar van Dok 18 & 19 aan de Haven in Breda. Of ze niet zwetend wakker worden, met deze nieuwe zaak erbij? “Nog niet, we hebben een buffertje”, lacht Roger. “De meeste reacties zijn positief. Ze verklaren ons gelukkig niet allemaal voor gek.”

Tanja start een bakwinkel: 'Solliciteren zag ik niet zitten'

Tanja van Jole uit Raamsdonksveer. vergroot

De 45-jarige Tanja van Jole uit Raamsdonksveer komt zonder werk te zitten. De bakwinkel waar ze werkt, Nuttig&n in Oosterhout, stopt er begin maart mee. “Ik zag het niet zitten om te gaan solliciteren. Ik wil het gewoon proberen en heb eigenlijk geen twijfels.” Toch krijgt ze regelmatig de vraag of het wel verstandig is. “Je wordt dan stoer genoemd. Juist daardoor begin je wel te aarzelen.”

Ze heeft een chronische ziekte, maar ook dat houdt de dappere onderneemster niet tegen. “Ik heb continu pijn. Toch wil ik zeker niet thuis gaan zitten. Het werk zorgt juist voor afleiding.” Naast de verkoop van bakspullen wil ze ook zelf taarten gaan bakken en verkopen.

Op 1 februari krijgt ze de sleutel van haar pand aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Bake-it gaat de zaak heten. “Ik kan niet wachten en heb er ongelofelijk veel zin in. Het contact met klanten is het leukste wat er is!” Als de coronabeperkingen het toelaten wil ze 1 april open. “Het blijft nog even spannend.”

Michael kreeg de sleutel van zijn zaak op de dag van de persconferentie

Michael Schenk (33) voor zijn nieuwe zaak in Breda. vergroot

“Tja, dat was een heel bijzonder moment.” Op de dag dat de nieuwe lockdown inging, kreeg Michael Schenk (33) de sleutels van zijn nieuwe zaak in Breda. “Je baalt dan natuurlijk ontzettend dat je niet snel open kan. Toch probeer je er dan weer snel gewoon tegenaan te gaan en positief te blijven.”

De ondernemer wil zijn derde kledingzaak openen: Mike’s Just For Men. Het kluswerk aan de Houtmarkt is inmiddels klaar. “Door de extra tijd hebben we alles tiptop in orde kunnen maken. Nu willen we gewoon zo snel mogelijk open.” Ondertussen proberen ze er maar het beste van te maken, het zij soms provisorisch. “Via tikkies en Facebookberichtjes proberen we klanten toch te helpen.”

En dus wordt de volgende persconferentie opnieuw een baanbrekend moment voor de ondernemer. “Ik kan niet wachten tot Rutte zegt dat het mag. Dan gaat de deur meteen open!”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.