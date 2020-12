Nieuwe ijswinkel moet na vijf uur alweer dicht: 'Een droevig record'

Wachten op privacy instellingen... Ondernemer Edwin van Sten is is even aan het werk (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Nieuwe ijswinkel moet na vijf uur alweer dicht

Precies vijf uur was de fonkelnieuwe ijswinkel DutchHomemade in Tilburg open, maar nu moet de zaak alweer noodgedwongen dicht. De coronamaatregelen zorgen voor misschien wel de slechtste start ooit. "Dit is verschrikkelijk balen", vertelt ondernemer Edwin van Steenis.

Wekenlang had de ondernemer bikkelhard gewerkt om ervoor te zorgen dat zijn winkel er tiptop uitziet. "We hoopten om de laatste weken voor Kerstmis nog even te knallen. Dat gaat dus niet lukken. We hadden het heel anders voor ons gezien"

"Het loopt verbazend goed!"

De nieuwe zaak aan de Frederikstraat verkoopt onder andere macarons, ijs, koffie en chocolade. Eigenlijk zou de zaak pas donderdag worden geopend, maar de ondernemer besloot na het uitlekken van de maatregelen maar meteen open te gaan. "Het loopt verbazend goed! Ik denk dat we onze voorraad vandaag nog kwijtraken!"

De ondernemer kon dus niet lang van zijn goedlopende zaak genieten. Maandagmiddag om drie uur ging de winkel open. Volgens de oude, nog geldende, coronamaatregelen moest de deur om acht uur alweer dicht. Even doorpakken tot het ingaan van de nieuwe regels rond middernacht, kon dus niet.

"Het is heel sneu", vertelt een klant aan onze verslaggever. Met veel interesse kijkt ze naar de lekkernijen van de winkel. "Ik kom nu even iets kopen om hem te steunen!"

"Ik word hier niet wanhopig van. We moeten gewoon even een paar weekjes doorbijten."

Ondanks zijn slechte timing, blijft de ondernemer optimistisch. "Ik word hier niet wanhopig van. We moeten gewoon even een paar weekjes doorbijten. Op 19 januari gaan we gewoon voor een nieuwe opening."

De ondernemer denkt nog van zijn voorraad af te komen (foto: Omroep Brabant). vergroot

De fonkelnieuwe winkel (foto: Omroep Brabant). vergroot

