Coronanieuws: 4943 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, weer dagrecord

16.15

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoopt begin februari de eerste resultaten te hebben van onderzoek naar de oversterfte in Nederland. Het instituut voert het onderzoek uit samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin december heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de oversterfte.

Volgens het CBS zijn er de afgelopen maanden veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar. In de laatste week van december was er overigens net geen sprake van oversterfte, zo meldde het CBS in de nacht van donderdag op vrijdag.