Recordaantal besmettingen op 1 dag, precies 1 jaar na eerste coronaprik

Precies één jaar nadat in Veghel de eerste coronavaccinatie werd gezet, is in onze provincie het hoogste aantal coronabesmettingen op één dag ooit gemeten. Het gaat ondanks lockdownmaatregelen om 4204 positieve coronatests. Het vorige dagrecord was van 24 november vorig jaar en stond op 4150 besmettingen.

Ook de komende weken verwacht het RIVM een verdere toename van de coronacijfers. Dat heeft alles te maken met de omikronvariant. Dit virustype is stukken besmettelijker dan vorige coronamutaties. Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet over corona adviseert, heeft omikron een besmettingsgetal van 1,87. Dit betekent dat 100 mensen 187 besmetten.

Tegen de NOS zeggen experts dat de records te verwachten waren. "We wisten dat dit stond te gebeuren", zegt epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. "Een forse stijging lag voor de hand", zegt ook epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC.

100.000 positieve tests?

"Zodra de omikronvariant de overhand neemt in Nederland ontstaat er buitengewoon sterke groei. De besmettingen nemen dan steeds sneller toe", zegt Bruijning. De cijfers kunnen nog weken doorstijgen, verwachten deskundigen. "Waar het eindigt is moeilijk te zeggen. Misschien bij 35.000 of bij 100.000 positieven per dag", zegt Rosendaal.

"Ik denk dat we Denemarken gaan volgen en ook hier een snelle stijging van het aantal besmettingen gaan zien", vervolgt hij. "We doen nu immers niets extra's om de cijfers te laten dalen. Sterker nog: we openen volgende week een deel van het onderwijs, ook al vind ik dat wel een goed idee."

Boostercampagne

Maar wanneer daalt het aantal coronagevallen dan, met de veel besmettelijkere omikronvariant? Volgens het OMT zal de piek op zijn vroegst eind deze maand liggen. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheden mensen die een infectie achter de rug hebben gehad. Ook de snelheid van de boostercampagne speelt dan mee. Inmiddels heeft ongeveer een derde van alle Nederlandse volwassenen een oppepprik gehaald.

Het gevolg van de stijging aan positieve tests is een toename aan ziekenhuisopnames, verwacht het OMT. Goed nieuws is er ook: de omikronvariant is volgens onderzoeken minder ziekmakend. Daardoor zullen relatief gezien per besmetting minder mensen in het ziekenhuis belanden. Dit weegt echter niet op tegen de enorme stijging van het aantal besmettingen.

LEES OOK:

Na wekenlange daling van coronacijfers nu 40 procent meer besmettingen

Misschien eind deze maand versoepelingen: ‘Niet te veel en niet te snel’