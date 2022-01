Coronanieuws: besmettingsexplosie onder ziekenhuispersoneel

00.01

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week voor de vierde week op rij gedaald. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen sprake van oversterfte. In alle voorgaande weken in december was er wel oversterfte, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week overleden naar schatting zo'n 3500 mensen. Dat zijn er ongeveer driehonderd meer dan verwacht.