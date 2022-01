Wat je moet weten voordat je naar het NK veldrijden gaat kijken

Voor het eerst sinds 2014 komt er bij de mannen een nieuwe Nederlands kampioen veldrijden. De laatste zes titels gingen allemaal naar Mathieu van der Poel, die nu in Rucphen niet meedoet. Vijf weetjes over het NK van zondag.

1. Op de valreep in Rucphen

Oorspronkelijk zou het NK in Zaltbommel zijn. De organisatie lukte het in coronatijd niet om het kampioenschap te organiseren. De KNWU kwam half december in Rucphen uit omdat het parcours daar nog lag na de wereldbekerwedstrijd. In 2021 was er geen NK door de coronapandemie.

Organisator Kees Kools heeft na die wereldbekerwedstrijd in feite alles laten staan en is klaar voor het NK. “Voor onze vrijwilligers en de organisatie is het leuk om dit te doen. Je wil de renners in deze coronatijd toch wat bieden. Onze voorwaarde was dat het ons niets zou kosten.”

2. Marianne Vos gaat voor 7e titel

In 2011 werd Marianne Vos voor het eerst Nederlands kampioene veldrijden. ”Dat was nog laat in mijn carrière ook”, glimlacht de 34-jarige renster die in het veld jaren opbokste tegen Daphny van den Brand.

Vos heeft nu zes nationale titels, won de wereldbekerwedstrijd in Rucphen en is zondag zeker ook kanshebber. “Het is een waardevolle titel, maar bij de Nederlandse vrouwen is het niveau ontzettend hoog.”

Na al die jaren van succes rijst de vraag wat haar geheim is? “Plezier, natuurlijk zijn er veel ups en downs, maar ik heb ontzettend veel plezier in wat ik doe.”

3. Eliterijders en beloften tegelijk

In Rucphen zijn zondag twee wedstrijden:

om 13.15 uur starten de vrouwen,

om 15.00 uur starten de mannen.

In beide wedstrijden starten zowel de eliterijders als de beloften. Het kan dus gebeuren dat een talent als Fem van Empel bij de vrouwen of Ryan Kamp bij de mannen twee keer op het podium komt: bijvoorbeeld als nummer 3 bij de elite en als kampioen bij de beloften.

Voor Ryan Kamp uit Raamsdonkveer is zo’n gecombineerd kampioenschap geen vreemde gang van zaken meer. “Zeker met corona is het de laatste paar jaar vrij normaal geworden.”

Bij de beloften is Kamp favoriet voor de titel, maar zelf maakt hij een voorbehoud. “Ik heb corona gehad. Nou had ik er weinig last van toen ik het had, maar de naweeën merk ik nog wel bijvoorbeeld in mijn conditie.”

Het feit dat Mathieu van der Poel geblesseerd is, heeft voor Ryan Kamp niet veel invloed: "Voor ons verandert er niet zoveel.”

4. Veel Brabanders

In totaal staan er bij de elite 20 mannen aan de start, met:

Koen van Dijke uit Baarle-Nassau

Klaas Groenen uit Sint-Michielsgestel

Wessel Coppelmans uit Hapert

Niels Verbruggen uit Nuenen

Corne van Kessel uit Veldhoven

David van der Poel uit Hoogerheide

Koen van Helvoirt uit Erp

Jordi Steenbakkers uit Boxtel

Bij de elitevrouwen gaan er 29 voor de titel, met:

Veerle Goossens uit Bakel

Maud Kaptheijns uit Bergeijk

Marianne Vos uit Babyloniënbroek

Inge van der Heijden uit Schaijk

Yara Kastelijn uit Neerkant

Aniek van Alphen uit Hapert

Lieske Coumans uit Tilburg

Anouk Reen uit Eindhoven

Susanne Meistrok uit Elshout

5. Live bij Omroep Brabant

De twee wedstrijden worden live uitgezonden door Omroep Brabant via televisie, internet en Facebook.

Kijk zondag vanaf 13.10 uur naar het NK voor vrouwen en vanaf 14.50 uur NK voor mannen.

