Mathieu van der Poel zet punt achter veldritseizoen door rugblessure

Wereldkampioen Mathieu van der Poel beëindigt het veldritseizoen door een rugblessure. Dat maakte de wielrenner woensdag met pijn in het hart bekend. "Ik maak me geen zorgen over de toekomst van mijn carrière, maar het frustreert me natuurlijk nu ik niet weet hoe lang deze rustperiode zal duren."

Mathieu van der Poel is verder nuchter onder zijn problemen en het feit dat hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen. "Door die rugpijn heb ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet kunnen bereiken. Ik wil gewoon dat dat verleden tijd is. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn. Het zou dan ook dwaas zijn om deze periode opnieuw te onderbreken en toch te proberen het WK te halen. Het is wat het is."

Van der Poel kreeg tijdens de wereldbekercross van Dendermonde op tweede kerstdag opnieuw last van rugpijn. De pijn verergerde een dag later tijdens de wedstrijd in Heusden-Zolder, waarop de wielrenner besloot af te stappen. Medisch onderzoek wees dinsdag uit dat Van der Poel een zwelling heeft op een tussenwervelschijf.

De vader van Van der Poel vreesde al eerder dat zijn zoon maanden langs de kant zou staan. "Het is verstandig om pas te fietsen als alle rugproblemen van de baan zijn", gaf Adrie zijn inschatting. "Ik denk dat Mathieu voor een langere termijn out zal zijn."

Van der Poel begon later dan gepland aan zijn crossseizoen vanwege een knieblessure. In de aanloop naar zijn eerste wedstrijd in Dendermonde zei de Brabander dat hij nog steeds af en toe last heeft van de rugblessure die hij tijdens de Olympische Spelen bij een valpartij op de mountainbike opliep.

Het NK Veldrijden 2022 is op zondag 9 januari in Rucphen. Omroep Brabant zendt het kampioenschap live uit op tv vanaf 13.10 uur.

