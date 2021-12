Rugklachten Mathieu van der Poel dwingen hem om van de fiets te stappen

Mathieu van der Poel heeft opnieuw last van een rugblessure. Er zit een zwelling op een tussenwervelschijf. Hij is gedwongen om rust te nemen en kan voorlopig geen wedstrijden rijden of trainen.

Van der Poel weet op dit moment niet wanneer hij de training weer kan hervatten. Hij wordt volgende week opnieuw onderzocht. Van der Poel begon later dan gepland aan zijn crossseizoen vanwege een knieblessure. In de aanloop naar zijn eerste wedstrijd in Dendermonde zei de Brabander dat hij nog steeds af en toe last heeft van de rugblessure die hij tijdens de Olympische Spelen bij een valpartij op de mountainbike opliep.

"Het is frustrerend, maar het is wat het is", reageert Van der Poel op de gedwongen pauze die hij nu moet nemen. "Het probleem is er al een tijdje en ik ben enigszins opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die verholpen kan worden met extra rust en behandeling."

Al is het door de blessure onzeker of hij mee kan doen aan het WK in de Verenigde Staten. "Iedereen weet dat het WK in de Verenigde Staten het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen. Zonder tijdsdruk, zodat ik mijn volledige mogelijkheden kan benutten. Ik hervat de competitie dan ook pas als ik er helemaal klaar voor ben. Als ik het WK haal, is dat des te beter. Als dat niet het geval is, kijk ik uit naar het lenteseizoen op de weg."

Van der Poel zou aanstaande donderdag meedoen met de Azencross in Loenhout, daar staat nu dus ook een streep door. Van der Poel kreeg zondag tijdens de wereldbekercross van Dendermonde opnieuw last van rugpijn. De pijn verergerde maandag tijdens de wedstrijd in Heusden-Zolder. Van der Poel besloot die cross niet uit te rijden en stapte af.

