Voetbalclubs in ban van corona: spelers komen nu eenmaal dicht bij elkaar

De voorbereiding op de tweede seizoenshelft loopt door de coronapandemie voor veel clubs in de soep. PSV moest het trainingskamp afzeggen, een oefenwedstrijd van Willem II werd vrijdag afgelast en RKC is de meest recente club met een uitbraak in de selectie. Dat dit gebeurt is niet verrassend, want voetballers zijn ook maar mensen.

In de kerstperiode doken er via social media veel beelden op van voetballers die op reis waren. Het waren beelden met volle pleinen en stranden. Om op de vakantiebestemming te komen reisden de voetballers veelal via volle vliegvelden en in volle vliegtuigen.

Een jaar geleden deden arts Peter Joosten en arts-microbioloog Jan Kluytmans vanuit het Amphia ziekenhuis in Breda onderzoek naar de ontwikkeling van het coronavirus bij clubs in het betaalde voetbal. De belangrijkste conclusie is helder.

Als je besluit om te voetballen dan komen de spelers automatisch dichter bij elkaar, ook binnen dat heeft het onderzoek uitgewezen. Dat gebeurt in de bus, of bij teambesprekingen. Net zoals in de ‘gewone’ maatschappij neemt het risico op besmetting toe als mensen binnen bij elkaar zijn.

Gevolgen

Deze week werd duidelijk wat dan kan gebeuren. PSV en Feyenoord zegden hun trainingskamp af vanwege het aantal besmettingen in de selectie. “Als we daar coronagevallen in de groep hadden ontdekt, hadden de betrokkenen volgens de officiële regels in het buitenland in quarantaine moeten blijven. Dat was een van de risico’s die we niet wilden en konden nemen”, zei PSV-directeur Toon Gerbrands in het Eindhovens Dagblad. ”Soms moet je in bijzondere omstandigheden je verlies pakken.”

Andere clubs ging wel op reis en dan riskeer je nu eenmaal besmetting, bijvoorbeeld in de bus of in het hotel. Duidelijk is dat de clubartsen en de begeleiding, ook zonder buitenlands trainingskamp, er alles aan doen om besmettingen te voorkomen en dat het bij de clubs een gevoelig onderwerp is om over te praten.

Doorgaan

De Keuken Kampioen Divisie begint vanavond weer en de KNVB wil dat de Eredivisie volgende week gewoon hervat wordt. Het minimumaantal spelers om te kunnen voetballen is dertien waarvan minimaal één keeper. Wordt dat aantal niet gehaald dan moet de club als bewijs testen overleggen aan de bondsarts van de KNVB.

Toon Gerbrands ziet in het ED vooralsnog geen beren op de weg bij PSV. “Wij maken ons geen zorgen over de herstart van de competitie en controleren iedereen meerdere keren. Spelers met megazware klachten door corona hebben we niet.”

LEES OOK: Artsen volgen voetballers PSV, Willem II, RKC en NAC vanwege corona: 'Het wordt interessant'