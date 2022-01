19.000 handtekeningen tegen 'te dure' stadsverwarming van Ennatuurlijk

De petitie waarin actie gevoerd wordt tegen de verhoging van de tarieven voor stadsverwarming is al bijna 19.000 keer ondertekend. De petitie is begin deze week begonnen door Tilburger Ronnie Otten, die in de wijk Reeshof woont en net als veel anderen bijna vijftig euro per maand extra moet gaan betalen voor de stadsverwarming. De ondertekenaars komen uit heel Nederland.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het is de bedoeling dat de petitie over een week of twee, drie wordt aangeboden aan de kersverse minister van klimaat en energie Rob Jetten (D’66). In de nieuwe warmtewet moet de link tussen stadsverwarming en gasprijs worden geschrapt. Door de hoge gasprijzen is ook de stadsverwarming nu ineens enorm in prijs gestegen. Ronnie Otten: “Er zijn 85.000 huishoudens met stadsverwarming van Ennatuurlijk. Als er straks 25.000 mensen de petitie hebben ondertekend, dan kunnen ze er niet meer omheen, dan moet de prijs naar beneden."

“Andere aanbieders van stadsverwarming verhogen de prijzen niet zo erg."

Volgens Otten spant warmteleverancier Ennatuurlijk de kroon als het gaat om hoge tarieven. “Andere aanbieders in het land verhogen de prijzen niet zo erg. Ennatuurlijk gebruikt in onze regio maar drie procent aardgas gemiddeld per jaar, dus het is absurd dat ze de hele gasprijs doorberekenen.” Een woordvoerder van Ennatuurlijk nuanceert dat verhaal enigszins. De warmteleverancier berekent dezelfde prijs voor al haar warmtenetten in Nederland. "In Midden en West Brabant kan het aandeel gas dan niet zo groot zijn, maar op een andere plek moet wel meer gas gebruikt worden voor de stadsverwarming. We maken daar een gemiddelde van". Ennatuurlijk heeft warmtenetten in 40 gemeenten door heel Nederland.

“Wat veel mensen niet weten is dat je ook van de stadsverwarming af kunt."

De Stichting Reeshofwarmte strijdt al jaren tegen de hoge kosten van stadsverwarming. Derk is de drijvende kracht achter de stichting. Omdat hij bang is voor extreme reacties wil hij alleen met zijn voornaam genoemd worden. Derk: “Wat veel mensen niet weten is dat je ook van de stadsverwarming af kunt. De gemeente Tilburg staat toe dat je je loskoppelt van stadsverwarming als je er een duurzaam alternatief voor terugkrijgt. Dus niet een gasgestookte cv-ketel, maar een warmtepomp bijvoorbeeld. Voor duizend euro heb je al zo’n warmtepomp. Dat loskoppelen kost wel ruim 400 euro, maar het bespaart je een hoop ellende”.

”Het is ook niet niks. Je moet aan veel voorwaarden voldoen."