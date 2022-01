Brandweer en huisartsen maken zich zorgen over oplopende besmettingen

Door het recordaantal coronabesmettingen door de omikronvariant, moeten steeds meer Brabanders in quarantaine. Dat betekent dat de brandweer, maar bijvoorbeeld ook de huisartsen zich moeten voorbereiden op situaties waarin ze te weinig mankracht hebben. Steeds meer medewerkers komen namelijk thuis te zitten met corona of hebben een besmette huisgenoot.

De drie veiligheidsregio's in Brabant zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie. Veiligheidsregio Brabant-Noord maakt zich zorgen. "We hebben hier ook meer besmettingen", zegt clustercommandant Erik van der Linden.

Alle sociale activiteiten binnen de vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer zijn stilgelegd, maar ook oefeningen. "We willen zo besmettingen voorkomen zodat we onze brandweerzorg kunnen blijven leveren." De beroepsbrandweerlieden van de kazerne Den Bosch zien elkaar niet tijdens ploegwissels en doen allemaal een zelftest.

Als de besmettingen oplopen, ligt er al een scenario klaar. "We kunnen dan bijvoorbeeld met kleinere eenheden uitrukken, met minder mensen per wagen, maar wel wagens van meerdere kazernes laten komen. In plaats van met zes man, zouden we dan met vier man kunnen rijden. Zo kunnen we toch de zorg blijven leveren die we graag willen."

Zieke mensen toch inzetten

Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant ziet op dit moment nog geen grootschalige uitval. "Per dag monitoren wij de situatie op onze brandweerposten. Als het nodig is, kunnen we schuiven met eenheden en personeel, zodat wij in de regio goede brandweerzorg blijven leveren.”

De veiligheidsregio maakt zich wel zorgen over de naderende omikron-explosie. "Op dit moment is het nog beheersbaar, maar we bereiden ons er uiteraard op voor."

Als er toch veel uitval is, ligt er al een plan klaar. "We zullen dan stoppen met opleidingen en trainingen en de focus leggen op de uitrukken." Als het nodig is, kan een brandweerpost buiten dienst worden gezet. "Omliggende posten nemen dan het verzorgingsgebied over."

Mocht het echt flink misgaan, dan kunnen ze zieke mensen, die eigenlijk in quarantaine moeten, toch gaan inzetten. "Als dat niet voldoende is, vragen we landelijke hulp aan”, stelt de woordvoerder.

Zorgen onder huisartsen

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich zorgen, vertelt een woordvoerster. Twee weken geleden hield ze een peiling onder huisartsen in Nederland. Toen bleek dat driekwart van de huisartsen medewerkers had die in quarantaine zaten. Dat getal was nog nooit eerder zo hoog.

Tot nu toe zien zij dat tekorten binnen de huisartsenpraktijk opgelost worden. “Als er medewerkers uitvallen doordat ze in quarantaine moeten, springen er andere medewerkers in die extra uren maken. Doktersassistenten kunnen soms vanuit huis werken. Voor nu is het probleem dus nog wel op te lossen, maar dat ga je niet lang volhouden.”

De LHV heeft een noodplan met regionale afspraken. Als een praktijk bijvoorbeeld dicht moet blijven door quarantaine van medewerkers, kan een praktijk in de regio wellicht bijspringen. "Mogelijk duurt het dan langer totdat je terecht kan. In het ergste scenario, code zwart, is er alleen hulp voor spoedgevallen, maar zover zijn we nu nog niet”, benadrukt de woordvoerster van de beroepsvereniging.

