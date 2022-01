Waterbedrijf en energiecentrale voorbereid op omikron-explosie

Belangrijke bedrijven zoals Brabant Water en de energiecentrale RWE zijn voorbereid op een grote besmettingsgolf door de omikronvariant, zo laten ze weten aan Omroep Brabant. De water- en energielevering komt volgens hen niet in gevaar. Als de besmettingen toe blijven nemen kan dat betekenen dat tienduizenden Brabanders in quarantaine moeten en dus niet kunnen werken.

Landelijk kunnen er, als de stijging doorzet, de komende dagen tussen de 35.000 en 100.000 besmettingen per dag geregistreerd worden. Dat komt neer op tot wel 14.000 besmettingen per dag in Brabant. Door de quarantaineregels, waarbij ook alle nauwe contacten van iemand met corona tot wel tien dagen in isolatie moeten, kan dat betekenen dat tienduizenden Brabanders thuis komen te zitten.

Ziekenhuizen

Wat betekent dat voor de beroepen waar mensen hard nodig zijn? In de ziekenhuizen kan afgeweken worden van de quarantaineregels, als de zorg in gevaar komt. Dan mogen mensen dus wel komen werken als ze zelf of iemand in hun omgeving besmet is.

Maar voor andere sectoren geldt dit niet. In het Verenigd Koninkrijk en België zorgt dit al voor grote problemen. Hoe moet het met onze water- en energievoorziening als de besmettingen straks de pan uit rijzen?

Geen onderhoud meer

Bij Brabant Water, verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in onze provincie, liggen de draaiboeken al klaar, mocht de situatie uit de hand lopen. Zo is er nu al contact met andere bedrijven om te ‘schuiven’ met personeel als dat nodig is.

Maar wat als andere bedrijven dezelfde problemen hebben? Dan wordt het mes gezet in de onderhoudswerkzaamheden. Alles waar geen spoed achter zit, wordt dan geschrapt. Denk aan het vervangen van leidingen.

Bij energiebedrijf RWE, de Amercentrale in Geertruidenberg, zijn ze ook op het ergste voorbereid. Mochten veel mensen thuis komen te zitten door corona of quarantaine, dan zal hetzelfde werk met minder personeel gedaan moeten worden: “Dat kan bijvoorbeeld door met minder ploegen te werken, van drie ploegen van 8 uur per dienst naar twee ploegen van 12 uur per dienst”, legt een woordvoerder uit.

Besmettingen voorkomen

Op dit moment werken mensen in sommige functies bij Brabant Water al anders dan normaal, zo wordt het contact met collega’s tot een minimum beperkt: “Cruciale functies, zoals bijvoorbeeld monteurs, werken op dit moment vrij solistisch”, aldus een woordvoerder.

Ook bij de Amercentrale gelden nu al strikte regels. Zo moet iedereen die geen anderhalve meter afstand kan houden verplicht een medisch FFP2 mondmasker dragen. “Ook mogen mensen elkaar niet tegenkomen bij de overdracht, zo voorkomen we dat de bedrijfsvoering in gevaar komt.”

Of de draaiboeken werkelijkheid worden zal de komende dagen blijken. Donderdag werd in Brabant een recordaantal van 4202 besmettingen geteld.

