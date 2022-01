Vroeger was niet alles beter

Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

Archieven zijn verzamelingen papier. De overheid bewaart allerlei informatie voor ons, over ons: geboorten, huwelijk, scheiding en overlijden. Stukken over je familie dus. Maar ook over winkels en bedrijven. Je vindt er kerkadministratie, belastingregisters, plattegronden, foto's, films, gebruiksvoorwerpen, pamfletten, posters en zelfs dagboeken. Niet alles mag meteen openbaar worden gemaakt. Soms duurt het wel 100 jaar voordat je iets mag lezen. Dat is vooral vanwege de privacy van nog levende personen.

Het eerste wat ik deed en wat iedereen doet is: mijn eigen naam in tikken. Je weet maar nooit. Zo ben ik al een keer een familielid tegengekomen dat fraudeerde met de broodverkoop in zijn bakkerij. Dat flikte hij midden in de Tweede Wereldoorlog, dus alles wat je tegen het gezag deed was goed, maar toch. Een verzetsheld wil ik hem toch niet noemen. Hij is ook nooit veroordeeld.

Ook vrouwen kwamen in de gevangenis maar net zoals nu was dat een minderheid. Zo kwam ik Johanna van Tiggelen tegen, een ongehuwde dienstbode uit Fijnaart. In 1871 ontdekten de mensen die haar in huis hadden, dat er iets aan de hand was. Ze zagen bloed op haar klompen. Ze was ook gezien met een spade. Er kwam een onderzoek en de vrouw verklaarde dat ze van ‘een dotje van een hand groot was bevallen en het verstopt had’. De veldwachter vond het kinderlijkje, met een linnen bandje om de hals. Johanna kreeg 6 jaar tuchthuis voor het wurgen van haar kindje. Verschrikkelijk.

Dat geldt wél voor de mensen die in zo'n gevangenenregister zijn vereeuwigd. Ademloos kijk ik naar de foto's. Dan realiseer ik me dat de meesten van ons geen enkele familiefoto hebben uit die tijd. Dus als je hier een familielid aantreft, dan moet je het doen met een gevangenisfoto. Best sneu. Maar het is beter dan niks. Er staat ook bij waarom iemand in de bak zat.

Jaren later toen ze in de dertig was, woonde en werkte ze bij een ander. En weer als ongetrouwde dienstbode. Nu bij een landbouwer in Steenbergen. Daar beviel ze opnieuw stiekem. Ze kreeg een zoontje. Johanna wurgde het meteen na de geboorte ‘met een bandje strak om de hals’. Het motief? Ik lees dat ze bang was dat haar stiefmoeder haar zwangerschap te weten zou komen. Dat was een grote schande in die tijd als ongehuwde moeder.

Johanna kreeg 12 jaar tuchthuis. Daar gedroeg ze zich goed, is te lezen in haar dossier. Met foto. In zwarte kleding, die droegen ze bijna allemaal in die tijd. En een bijzonder hoedje met een soort pluim.

Toen ze 50 jaar was werd ze vrijgelaten. Hoe het haar verder verging weten we niet. Het is uit te zoeken lijkt me, als je bijvoorbeeld naar het West-Brabants Archief gaat. En wie weet is er nog meer. Zou ze nog ergens een graf hebben, net als haar kindjes?