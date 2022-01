Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Politie lost schot bij aanhouding in Tilburg, verdachte op de vlucht

In het Doctor Cuijpershof in Tilburg heeft de politie vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding. Dat gebeurde na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in een huis. Er is iemand aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar een tweede dader die een wapen bij zich zou hebben.

Bij de politie kwam kort na half zeven een melding binnen van een bedreiging met een vuurwapen. Tijdens de zoektocht naar de dader heeft de politie iemand aangehouden. Daarbij is het schot gelost. Het gaat niet om de man die gedreigd zou hebben met een wapen. Wat de rol van deze man wel is wordt nog onderzocht. Agenten zoeken in de omgeving door naar de dader. De politie heeft inmiddels via Burgernet een signalement van de dader verspreid. De politie roept mensen op om de dader niet zelf te benaderen maar de politie te waarschuwen.

Wachten op privacy instellingen...