Superjacht Heesen Yachts kan niet onder brug door en draait om

Het grootste jacht ooit dat bij Heesen Yachts in Oss is gebouwd kan door de hoge waterstand niet onder de Hedelse spoorbrug doorvaren. Daarom is het superjacht zaterdagmiddag omgedraaid.

De Galactica vertrok zaterdagmorgen naar Harlingen om daar te worden afgebouwd. Het schip is 80 meter lang en is onder andere voorzien van een bioscoop, een helikopterplatform en een zwembad van 7 meter lang. Een woordvoerder van Van der Wees Watertransporten die helpt met het transport vertelt dat het punt waar de boot moest omkeren al een moeilijk punt was. "Nu was het net zo'n 10 tot 20 centimeter te hoog. Als het water wat zakt dan kunnen wij het weer gaan proberen. Mogelijk kan dat binnen een paar uur." 'Water staat nu heel hoog'

Patrick de Haas, die speciaal naar de Galactacia was gaan kijken, zag hoe de boot moest omdraaien. "Het water staat nu ook heel hoog. Dat zal wel weer gaan zakken maar dat kan nog een dagje duren. Ik hoorde dat de boot nu naar Sluis Empel gaat om daar af te wachten tot het water weer zakt."

Foto: Jasper

Een andere route voor het schip lijkt niet mogelijk omdat andere bruggen in de omgeving nog lager zijn dan de Hedelse spoorbrug. "Ze zullen wel onder die brug door moeten gaan." 100 miljoen euro

In april gaat de Galactica naar haar nieuwe eigenaar die hier 100 miljoen euro voor betaald heeft. Het is niet bekendgemaakt wie dat is.

Foto: Heesen Yachts

Foto: Omroep Brabant

Foto: Omroep Brabant

Foto: Omroep Brabant

Foto: Anton Gijsbers

Foto: Anton Gijsbers

Foto: Anton Gijsbers

Foto: Omroep Brabant

Foto: Omroep Brabant

