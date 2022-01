Wolf slaat meerdere keren toe, dierenarts en bewoners maken zich zorgen

Een gewond schaap, dat is aangevallen door de wolf. De meeste foto's zijn te gruwelijk voor plaatsing. Foto: Stef Frencken.

Minstens één wolf heeft in drie dagen tijd ten minste drie keer toegeslagen in de omgeving van Someren. Het dier beet verschillende schapen dood. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om hetzelfde dier gaat, maar buurtbewoners maken zich zorgen. Dat geldt ook voor dierenarts Stef Frenken, werkzaam bij de praktijk in Someren. Hij werd verschillende keren opgeroepen voor de gewonde schapen.

“De letsels zijn typisch voor een wolf. Het zijn de meest vervelende visites die je af kunt leggen. Je voelt onmacht. Het enige wat je kunt doen is de schade opnemen en alle schapen die het niet zullen overleven, laten inslapen”, zegt Frenken. “Eén schaap was helemaal geperforeerd, een andere aangevreten.” Het bezoek van de wolf heeft echter ook effect op de rest van de kudde, die hoogzwanger is. “Die schapen zijn zwaar gestrest. Dat kan leiden tot vroeggeboortes.” Hij toont foto's van de gewonde schapen. De meeste beelden zijn te gruwelijk voor woorden.

'In alle gevallen was het weiland afgerasterd'

Als het gaat om de aanwezigheid van de wolf in Brabant, zijn er grofweg twee kampen. Anti-wolf, dat voor de aanpak van probleemwolven is, en een wolvenkamp dat vindt dat boeren maar extra maatregelen moeten nemen. Frenken is niet voor of tegen. “Maar in alle gevallen was het weiland gewoon afgerasterd. Nee, niet met een hoog en dik hek. Maar er zijn ook genoeg verhalen waarbij de wolf daar gewoon overheen springt. Bovendien grazen schapen steeds op een ander gebied. Daar kun je moeilijk permanente hoge hekken omheen zetten, tenzij je kilometers land gaat afrasteren.”

'De wolf houdt zich schuil in de buurt'

Frenken maakt zich wel zorgen. “Wat als er straks twintig wolven zijn? En ze zijn niet schuw. Het feit dat hij meerdere keren achter elkaar in zo’n kort tijdsbestek en zo vlak bij elkaar vaker toeslaat, wil volgens mij zeggen dat de wolf zich in de buurt schuilhoudt.” De getroffen boer houdt de schapen voortaan ’s nachts op stal. “We kunnen alle schapen wel opstallen, maar wie kan de buurtbewoners garanderen dat de wolf dan niet aan de kippen, pony's of kalveren gaat?” vraagt Frenken zich af.

'Mensen achtervolgd die hond uitlieten'