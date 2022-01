112-nieuws: automobilist aangehouden na vondst drugs • man dreigt met mes

10.05

Een 37-jarige automobilist uit Ossendrecht is zaterdagavond rond zeven uur aangehouden in de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. Hij reed slingerend in zijn auto. Agenten zetten hem stil op een parkeerplaats, lieten hem blazen en deden een speekseltest. In de auto lagen negen ponypacks met vermoedelijk cocaïne. Die zijn in beslag genomen. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd.